Токаев возьмет под личный контроль строительство дорог

Качество автомобильных дорог хромает в Атырауской области. В удовлетворительном состоянии находится только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 ноября во время встречи с общественностью области, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что отстает и качество дорог республиканского значения.

Медленно идет ремонт трассы Атырау – Астрахань. Правительству необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В целом, разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Однако, как отметил глава государства, результата нет, так как ответственные органы не выполняют свою работу должным образом.

Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

8 ноября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Атыраускую область с рабочим визитом. Здесь проходит встреча с общественностью области.