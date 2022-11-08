Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Атырауской области

Президент Казахстана 8 ноября прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область, сообщает Zakon.kz.

По традиции, президент встречается с общественностью региона.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Атырауская область известна как своим природным богатством, так и историческим наследием. Он также напомнил, что "мы придерживаемся принципа "сильные регионы – сильная страна" в государственной политике". Затем перешел к важным моментам в развитии области.

Первое. Диверсификация региональной экономики.

"Мы ставим задачу сделать Атыраускую область ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа. Особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера.

Входя в двадцатку мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, Казахстан почти 95% своих потребностей в нефтехимической продукции покрывает за счет импорта. Это неприемлемая ситуация. Мы имеем возможности полностью обеспечить не только внутренние нужды, но и выйти на внешний рынок.

Нефтехимический сектор весьма привлекательный для инвестиций. Спрос на его продукцию в мире очень большой и будет только расти. Поэтому в регионе создана специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Для компаний, работающих в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции".

Президент поручил ускорить реализацию инвестпроектов

"Кроме того, для привлечения инвестиций государством предусмотрены различные инструменты поддержки. Планируются и другие крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет способствовать развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий, а также созданию нескольких тысяч новых рабочих мест. Эти проекты очень важны для диверсификации региональной экономики. Правительству и акимату совместно с инвесторами нужно обеспечить их скорейшую реализацию.

Актуальный вопрос – наращивание мощностей нефтехранилищ. На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев".

Токаев: Поручаю компании "КазМунайГаз" с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области.

"Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ.

На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю Правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач.

Иностранные компании, осуществляющие деятельность в области, должны принимать участие в решении региональных вопросов в сферах образования, здравоохранения и экологии. Правительству совместно с акиматом нужно привлечь инвесторов к этой работе. Особое внимание следует уделить реализации социальных проектов. Данный вопрос надо вынести на рассмотрение Совета иностранных инвесторов при Президенте. Исходя из интересов государства, поручаю проработать вопрос подготовки общих соглашений с инвесторами".

Второе. Необходимо развивать рыбное хозяйство области.

"Это отрасль, которая играет важную роль в экономике этого региона. В Каспийском море и реке Урал обитает множество видов рыб. С начала года здесь выловлено 12 тысяч тонн рыбы. Развивается ее переработка и выпуск готовой продукции. Однако для дальнейшего процветания рыбного хозяйства необходимо принять ряд системных мер. Прежде всего, стоит обратить внимание на увеличение численности осетровых. На мировом рынке спрос на него очень высок.

В этом году в Урал было выпущено 8,5 млн мальков. Эту работу нужно продолжать. В ведении государства находятся два осетровых завода. Эти предприятия изношены, оборудование полностью устарело. Заводы должны быть модернизированы в соответствии с современными требованиями. Также важно привлекать инвестиции для строительства новых высокотехнологичных заводов по выращиванию мальков".

Касым-Жомарт Токаев поднял проблему падения уровня воды в реках Урал и Кигаш.

"Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30–40 сантиметров. Это создает препятствия и для нереста осетра. Поэтому Правительству следует обеспечить углубление устьев данных рек. Для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством.

С начала года в регионе в этой сфере возбуждено 2,5 тысячи административных и 52 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы. К сожалению, подобная незаконная деятельность не прекращается, что говорит об упущениях в работе природоохранных органов".

Президент предложил ограничить вывоз из страны свежей рыбы.

"Необходимо обновить технику кооперативов, занимающихся рыбным хозяйством. Выловленная здесь рыба экспортируется в такие страны, как Россия, Азербайджан, Израиль. Часто отправляется замороженная, необработанная сырая рыба.

Фактически, есть большие возможности для увеличения экспорта готовой продукции. Этого достаточно для рыбных предприятий области. Их работу необходимо привести в соответствие с международным стандартом качества. Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, считаю необходимым рассмотреть возможность ограничения вывоза необработанной рыбы за рубеж".

Третье. Улучшение инфраструктуры области.

"Качество автомобильных дорог оказывает прямое влияние на экономику и жизнь людей. Данная сфера в Атырауской области хромает – в удовлетворительном состоянии только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели.

Отстает и качество дорог республиканского значения. Медленно идет ремонт трассы "Атырау – Астрахань". Правительству необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ.

В целом, разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле".

Президент: Отдельное внимание следует уделить развитию придорожной инфраструктуры.

"После ввода в эксплуатацию первой очереди национального нефтехимического комплекса резко возрастет трафик на дороге Атырау – Доссор. Уполномоченные органы должны укорить перевод категории эксплуатации этой дороги с третьей в первую.

Многие села Атырауской области не подключены к централизованному водоснабжению. Во многих населенных пунктах жители получают чистую воду только в определенное время. Это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей. К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии. В ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40 %. Поэтому Правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения".

Токаев заявил, что обеспечение граждан питьевой водой – обязанность государства.

"Следует ускорить подключение двух новых фильтрующих станций. Нужно ускорить запланированную реконструкцию водовода Астрахань – Мангистау, износ которого достиг 80%.

Вместе с тем Правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги. Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трех каналов. Необходимы ресурсы на восстановление еще одиннадцати.

Поручаю Правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года. Обеспечение граждан питьевой водой – обязанность государства. Поэтому откладывать решение данного вопроса недопустимо".

Еще одна проблема Атырауской области – износ сетей электроснабжения, который достиг 40%.

"В этом году проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунктах. Но очевидно, что этого недостаточно. В последние годы система электроснабжения области функционирует плохо. Нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт.

В области есть предприятия, которые используют собственные электростанции. Но их возможности тоже крайне ограничены. На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области.

В прошлом году я поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны. Поручаю Правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения. Необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета. Кроме того, есть замечания к работе компании "Атырау Жарык". Если компания не исполняет своих обязанностей, то договор с ней нужно расторгать"

Четвертое. Особое внимание необходимо уделить развитию системы здравоохранения.

"В области высокие показатели смертности из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность также вызывает уровень младенческой и материнской смертности. Причины такой ситуации в плохой экологии региона, большом дефиците кадров.

Одна из главных задач – улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций. Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать".

Тему синтетических наркотиков затронул президент.

"Прежде всего, следует разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного перинатального центра. Надо проработать вопрос строительства нового онкологического диспансера в Атырау.

В регионе запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения. Строительные работы нужно начать уже в следующем году. Улучшение здоровья матери и ребенка и в целом всех граждан – один из ключевых показателей развития страны. Мы мобилизуем все необходимые ресурсы и приложим все усилия для укрепления системы здравоохранения. В этом контексте хочу отдельно остановиться на проблеме синтетических наркотиков.

К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной".

Глава государства заявил, что "мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков".

"Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи. Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация.

В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль.

В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение.

Как говорил Мухтар Ауезов, "страна начинается с колыбели" ("Ел боламын десең, бесігіңді түзе"). Если мы не подумаем о здоровье и воспитании подрастающего поколения сегодня, то завтра может быть уже поздно".

Токаев: Для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры.

"Многие спортивные объекты региона нуждаются в капитальном ремонте. Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня.

В целом, нужно развивать виды спорта, не требующие больших затрат, такие как шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие. Этот подход, в первую очередь, позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах. Поручаю акимату проработать эти вопросы.

Чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов. Это касается не только Атырауской области, но и всей страны".

Пятое. Необходимо развивать сферу образования и культуры.

"В области до сих пор не решен вопрос аварийных и трехсменных школ. Детских садов тоже не хватает. Сейчас в очереди около 17 тысяч детей. Для решения этой проблемы предусмотрены необходимые средства.

Кроме того, в следующем году национальным проектом "Комфортная школа" будет построено 11 школ. На это будут выделяться средства из республиканского бюджета. Что касается модернизации инфраструктуры образования, то план должен быть выполнен в полном объеме. Правительство и акимат должны строго контролировать его своевременное и качественное осуществление.

В Атырауской области 24 учреждения профессионального и технического образования. Там обучаются 16 тысяч студентов. Но выпускники этих колледжей часто не могут найти работу. Эта проблема существует в каждом регионе. Поручаю Министерству образования совместно с акимами областей принять конкретные меры по адаптации профессионально-технических учебных заведений к рынку труда".

Шестое. Улучшение экологической ситуации и озеленение региона.

"Известно, что экологическая обстановка напрямую влияет на здоровье и качество жизни людей. Поэтому защита природы является одной из важнейших задач государства.

Деятельность крупных нефтегазовых компаний приводит к ухудшению экологии региона. Постепенно начала улучшаться ситуация с "Тухлой балкой". Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего.

Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо".

Президент высказался о вреде, который наносят предприятия окружающей среде.

"Безусловно, экономические показатели важны, но здоровье народа намного важнее. Поэтому предприятия не должны наносить вред окружающей среде. Я говорю это, обращаясь ко всем промышленным гигантам региона, особенно в нефтегазовой отрасли.

Для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль. Экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды. Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, – мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов".

Президент: Особую озабоченность жителей области вызывает обмеление Урала.

"Уровень воды в реке в последние годы снизился. Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня.

Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек.

Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей. Важную роль в этом помимо представителей государств региона должны играть эксперты, предприниматели, неправительственные организации и общественные активисты.

Мы вместе должны приложить все усилия для сохранения Урала. Ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий. Если мы не предпримем конкретных мер сегодня, завтра может быть слишком поздно. Поэтому нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и Правительства".

Президент отметил важность повышения экологической культуры граждан, внедрения ресурсосберегающих технологий, снижения уровня водопотребления.

"Особое внимание нужно уделить озеленению города Атырау. Несмотря на ежегодно выделяемые значительные средства, результаты проводимой работы не впечатляют.

Высаженные деревья не приживаются, а высыхают на корню. Конечно, в этом вопросе обязательно нужно учитывать рекомендации квалифицированных специалистов и ученых. Практика неэффективной траты бюджетных денег должна уйти в прошлое. Цель – не в освоении бюджета, а в получении реального результата. Поэтому вся работа должна тщательно продумываться и затем качественно выполняться. Только в таком случае Атырау в действительности станет зеленым городом".

Седьмое. Развитие туризма в области - одна из важнейших задач.

"Конечно, Атырау славится своей нефтью. Но есть и другие духовные ценности, которые вызывают интерес у туристов. Его можно превратить в бренд всего Казахстана. В первую очередь необходимо уделить особое внимание историко-культурному наследию края".

Токаев: Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ, следует развивать и другие перспективные отрасли вроде туризма.

"Главное смело проявлять инициативу. В целях повышения туристического потенциала региона Правительству и акимату нужно решить вопросы со строительством и реконструкцией дорог, подведением инженерных коммуникаций к объектам туризма.

Таково мое видение развития Атырауской области. Были даны конкретные поручения. Все они должны быть тщательно проработаны, своевременно и качественно исполнены. Ход всей работы будет под моим непосредственным контролем, поскольку от ее успеха зависит благосостояние жителей Атырауской области. Мы должны решить все поставленные задачи".

Президент также заявил, что будут созданы равные и справедливые условия для привлечения профессиональных кадров во все сферы.

"При этом главным принципом будет меритократия. Поэтому особое внимание будет уделяться продвижению перспективных менеджеров из регионов. В регионах очень много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны. Задача государства – создать все условия для реализации их потенциала.

Мы твердо следуем принципу "сильные регионы – сильная страна". В развитие Казахстана свой весомый вклад вносит каждый регион. Запад нашей страны добывает нефть, центр – уголь, а восток – металлы. На севере производится пшеница, а на юге выращивается скот, овощи и фрукты. Одним словом, у каждого региона своя уникальная специфика. Но все вместе они формируют единый и неделимый Казахстан".

Токаев: Казахстан – светское государство.

"Наша Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны.

На протяжении многих веков наши предки исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом. Ценности ислама содействуют укреплению единства нации. Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи".

Президент поблагодарил меценатов из Атырауской области.

"Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность местным бизнесменам и жителям региона.

Весь Казахстан знает о подарке атыраусцев к 20-летию нашей столицы. Соединяющий два берега реки Есиль замечательный мост в форме осетра стал одной из прекрасных достопримечательностей Астаны. Такой же знаковый подарок жители Атырауской области сделали Туркестану, построив там центр "Ұлы дала елі". Государство и весь наш народ высоко ценит это.

Безусловно, и другие регионы вносят свой вклад в общее дело. Благодаря взаимной поддержке и солидарности наша государственность будет только укрепляться. Вместе с тем в будущем от регионов никто не будет требовать возведения каких-либо объектов в других, пусть даже новых областях. Каждый регион при поддержке Правительства, с участием инвесторов должен самостоятельно решать стоящие перед ним задачи".

7 ноября глава государства посетил Мангистаускую область. На встрече с местной общественностью Токаев поднял проблемные вопросы Каспия, отметил туристический потенциал региона, и высказался о кибератаках на информационные системы страны.