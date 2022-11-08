Токаев поднял проблему наркотиков, электронных сигарет и энергетиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что всем обществом необходимо бескомпромиссно бороться против наркотиков. Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации, сказал глава государства 8 ноября, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в Казахстане мобилизуют все необходимые ресурсы и прилагают усилия для укрепления системы здравоохранения.

В этом контексте хочу отдельно остановиться на проблеме синтетических наркотиков. К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тыс. человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной, – сказал президент Казахстана.

Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация, – отметил президент. Касым-Жомарт Токаев

В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается, сказал президент, и поручил уполномоченным органам усилить контроль.

В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение. Касым-Жомарт Токаев

Токаев привел слова Мухтара Ауезова, "страна начинается с колыбели" – "ел боламын десең, бесігіңді түзе".

Если мы не подумаем о здоровье и воспитании подрастающего поколения сегодня, то завтра может быть уже поздно. Касым-Жомарт Токаев

8 ноября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Атыраускую область с рабочим визитом. Здесь проходит встреча с общественностью области.