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Токаев: Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ

Токаев: Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ Фото: pixabay
Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ, следует развивать и другие перспективные отрасли вроде туризма. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил 8 ноября на встрече с общественностью Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Главное, по словам президента, смело проявлять инициативу.

Глава государства уточнил, что, в первую очередь, нужно решить вопросы со строительством и реконструкцией дорог, подведением инженерных коммуникаций к объектам туризма.

Таково мое видение развития Атырауской области. Касым-Жомарт Токаев

В заключение президент отметил, что все его поручения должны быть тщательно проработаны, своевременно и качественно исполнены.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил компании "КазМунайГаз" с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в области.

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