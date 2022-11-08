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Президент призвал приложить все усилия для сохранения Урала

Казахстан Фото: Минэкологии
Особую озабоченность жителей области вызывает обмеление Урала. Уровень воды в реке в последние годы снизился, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Атырауской области 8 ноября, сообщает Zakon.kz.

Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня, отметил президент страны.

Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей, добавил глава государства.

Важную роль в этом помимо представителей государств региона должны играть эксперты, предприниматели, неправительственные организации и общественные активисты.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Мы вместе должны приложить все усилия для сохранения Урала, сказал Касым-Жомарт Токаев. Ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий.

Если мы не предпримем конкретных мер сегодня, завтра может быть слишком поздно. Поэтому нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и правительства. Касым-Жомарт Токаев

8 ноября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Атыраускую область с рабочим визитом, где проходит встреча с общественностью области.

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