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Касым-Жомарт Токаев не будет участвовать в предвыборных теледебатах

выборы, дебаты Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев не будет принимать участие в телевизионных дебатах кандидатов на внеочередных выборах президента Казахстана, его представителем будет спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Об этом 8 ноября рассказали в Центральной избирательной комиссии РК, сообщает Zakon.kz.

Список участников предстоящих теледебатов, которые пройдут на телеканале Хабар 11 ноября, озвучила член ЦИК Анастасия Щегорцова.

 

В дебатах примут участие Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Ерлан Кошанов (как представитель Касым-Жомарта Токаева – прим. ред), Салтанат Турсынбекова. Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова

Дебаты пройдут в 4 раунда. Первый – презентация предвыборной программы, второй – дискуссионная сессия, где участники задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса.

На формулировку вопроса дается 30 секунд, а  на ответ – две минуты. Третий раунд – вопросы от избирателей. Каждому кандидату будет задан один вопрос, на ответ дается две минуты. Четвертый раунд – обращение к избирателям, также до двух минут.

Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября.

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