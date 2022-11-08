Лжебизнесмен обманул трех карагандинцев на 23 млн тенге

Аферист из Караганды, выдавая себя за бизнесмена, выманил 23 млн тенге у доверчивых жителей города. Как рассказали в полиции региона Zakon.kz, злоумышленника задержали и он дал признательные показания.

В ведомстве уточнили, в конце октября с заявлением о мошенничестве обратился директор одного из ТОО. Он рассказал о знакомстве с "бизнесменом" и договоре с ним о поставке технике. Предприниматель пережал незнакомцу 10 млн тенге, но товар так и не получил.

По данному факту, как сказано в сообщении полиции, началось досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний мужчина, который дал признательные показания. В результате полицейские установили причастность злоумышленника к другим фактам мошенничества.

В одном случае аферист выманил у 27-летнего мужчины 4 млн тенге под предлогом вложения в бизнес. В другом – выдал себя за юриста и присвоил 8,7 млн тенге.

20 октября стало известно, что в мессенджерах распространяют сообщение о том, что казахстанцам звонят люди и представляются сотрудниками банка. Они предлагают повысить ставки по депозитам.