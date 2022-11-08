Срок уплаты единого земельного налога истекает 10 ноября

В Казахстане 10 ноября 2022 года истекает срок уплаты единого земельного налога и платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников, сообщает Zakon.kz.

Они выплачиваются налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим (СНР) для крестьянских и фермерских хозяйств, за период с 1 января до 1 октября 2022 года.

При этом согласно статье 57-4 закона "О введении в действие Налогового кодекса" лица, применяющие СНР для крестьянских и фермерских хозяйств, вправе уменьшить исчисленную сумму единого земельного налога, подлежащую уплате, на 100% в период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.

Вместе с тем, плательщики единого земельного налога не освобождены от уплаты платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников, поэтому при наличии таких обязательств необходимо уплатить плату не позднее установленного срока.