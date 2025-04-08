Срок уплаты ряда налогов истекает 10 апреля
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В Казахстане 10 апреля 2025 года истекает срок уплаты налогов по декларациям за 2024 год, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 10 апреля 2025 года необходимо произвести уплату:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
- КПН у источника выплаты с доходов юридического лица-нерезидента;
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год по доходам ФЛ, не облагаемым у источника выплаты;
- платеж по возмещению исторических затрат за 2024 год;
- налог на сверхприбыль по декларации за 2024 год;
- альтернативный налог на недропользование по декларации за 2024 год;
- налог на транспортные средства по декларации за 2024 год;
- земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
- налог на имущество, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
- единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников за период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.
Ранее мы рассказали, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2025 года.
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