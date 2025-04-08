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Финансы

Срок уплаты ряда налогов истекает 10 апреля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:19 Фото: freepik
В Казахстане 10 апреля 2025 года истекает срок уплаты налогов по декларациям за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 10 апреля 2025 года необходимо произвести уплату:

  • КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
  • КПН у источника выплаты с доходов юридического лица-нерезидента;
  • ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год по доходам ФЛ, не облагаемым у источника выплаты;
  • платеж по возмещению исторических затрат за 2024 год;
  • налог на сверхприбыль по декларации за 2024 год;
  • альтернативный налог на недропользование по декларации за 2024 год;
  • налог на транспортные средства по декларации за 2024 год;
  • земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
  • налог на имущество, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
  • единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников за период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. 

Ранее мы рассказали, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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