В Уральске прошел международный фестиваль моды

В течение двух дней в Уральске в модных показах принимали участие как известные дизайнеры, так и начинающие молодые модельеры. Любую понравившуюся вещь из модных коллекций зрители и гости фестиваля могли сразу же приобрести в шоуруме.

Организатором мероприятия стала Ассоциация дизайнеров и модельеров Западно-Казахстанской области при поддержке акимата области. Показ модных коллекций проходил в одном из самых красивых мест Уральска – Дворце искусств "Атамекен".

Международный фестиваль моды AQJAIYQ FASHION FESTIVAL начал свою работу с круглого стола под названием "ETNO STYLE: вчера, сегодня, завтра. Цифровизация в легкой промышленности", за которым собрались не только дизайнеры, модельеры, но и представители учебных заведений области, выпускающих профессиональные кадры в fashion-индустрии, председатели ассоциаций дизайнеров Актобе, Атырау, Шымкента, руководители фабрик по производству отечественной одежды, швейных и ремесленных мастерских, Палаты предпринимателей ЗКО, домов моды.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Председатель Ассоциации дизайнеров ЗКО Асем Срымова отметила, что это первый такой масштабный фестиваль моды, где были представлены изделия известных дизайнеров Казахстана, Татарстана, Кыргызстана и начинающих модельеров.

Многовековая культура казахов, их дух, история, традиции в одежде актуальны и востребованы в нашей повседневной жизни. Ценности народа с течением времени претерпевали изменения, но в то же время существуют и такие, которые сохраняются и передаются из поколения в поколение. Мода в национальном стиле всегда будет иметь успех, и мы гордимся талантливыми людьми, которые возрождают национальные традиции, представляют национальную одежду казахов в современном стиле на мировых модных подиумах. Впервые на земле Приуралья организован такой масштабный фестиваль, где поднимаются глобальные задачи индустрии моды, важной составляющей культуры нашего государства, чтобы поднять на новый уровень развития мастеров своего дела. Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В рамках фестиваля моды прошел конкурс "Кыз-Жибек". Источником вдохновения для него послужила всем известная лирическая легенда казахского народа "Кыз-Жибек", где молодой Тулеген полюбил красавицу из враждующего рода Жибек. Дизайнеры представили на конкурс по одному костюму, платья девушек были стилизованы в национальном стиле. В состав жюри вошли главный дизайнер дома моды "Асыл Дизайн", основатель брендов ASPARA и AIDAR KHAN, организатор Недели моды ASPARA FASHION WEEK, дизайнер международного уровня Айдархан Калиев (Тараз); заслуженный деятель искусств РК, доцент Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова, руководитель необычного театра национального костюма "Арлан Жете" Муслим Жумагалиев (Алматы); известный дизайнер, модельер, художник Татьяна Воротникова (Бишкек, Кыргызстан); дизайнер, историк-этнограф, основатель изостудии ARS LONGА и гончарной школы ART POTTER Баян Давлетова (Уральск); директор ИП "Айна Халық", мастер-ремесленник Айнагуль Каликова (Уральск); директор Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Мирболат Ерсаев (Уральск).

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Богатая культура и наследие нашей страны не перестают восхищать и удивлять своей красотой и многогранностью. Конкурсы дизайнеров дают возможность увидеть новые таланты, вдохновиться новыми идеями, показать себя молодым модельерам и приобрести новые знакомства в мире моды. Пусть география таких фестивалей только расширяется и казахстанская мода все больше заявляет о себе. Айдархан Калиев

Гран-при фестиваля AQJAIYQ FASHION FESTIVAL получила начинающий дизайнер из Астаны Гульзада Мусина. Первое место за образ Кыз-Жибек жюри присудило уральскому модельеру Гульшат Табылдиевой, второе место – известному дизайнеру из Атырау Маржан Маршалл, а третье место – молодому модельеру из Шымкента Жанаре Пернехан.

В течение двух вечеров в Уральске свои модные коллекции представили более двух десятков дизайнеров.

По сравнению с другими городами в Уральске модная индустрия еще в зачаточном состоянии. Первоочередная задача ассоциации – помочь местным дизайнерам сформировать свой бренд, научить стратегическому маркетингу, вывести свою продукцию на мировой рынок, используя цифровые возможности в производстве, – подытожил итоги фестиваля уральский дизайнер, член Ассоциации дизайнеров ЗКО Мендибек Нургалиев.