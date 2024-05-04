Женская мода весны 2024: ключевые тренды

Любая новая коллекция одежды современных дизайнеров – это еще и демонстрация новой цветовой палитры. Zakon.kz узнал, какие цвета вошли в моду весной 2024 года и как их использовать в модных образах.

Модные цвета весны 2024 года

В мире моды трендовая палитра цветов меняется постоянно. Известные дизайнеры стремятся обновлять коллекции с учетом новых цветов и оттенков. Они не появляются спонтанно, как правило, их долго разрабатывают компании, специализирующиеся на исследование покупательских настроений и цветовых предпочтений. Так или иначе, но некие различия в цветовой гамме между Домами мод, скажем, Лондона и Нью-Йорка имеются.

Какие цвета в моде весной-летом 2024 года

Если посмотреть на цветовые предложения, то подавляющее большинство оттенков носят пастельный характер. Достаточно сказать, что одним из фаворитов весны-лета 2024 года считается цвет, именуемый "Персиковый пушок" (Peach Fuzz).





Нью-Йорк. Американский мегаполис, считающийся одним из основных и влиятельных центров моды. Во время показа весенне-летних коллекций на подиумах Нью-Йорка преобладали цвета, которые можно встретить в природе. Дизайнеры использовали, как яркие, так и припыленные оттенки. К слову, в мире моды принято давать цветам и оттенкам поэтические названия.



"‎Ройбуш" (Rooibos Tea). Оттенки красно-коричневого цвета получили название за сходство с цветом сухих листьев чая Ройбуш, произрастающего на африканском континенте.



"‎Апельсиновый сок" (Orangeade). Цвет самого популярного сока в мире всем хорошо известен, в этот раз дизайнеры используют яркий и сочный оранжевый цвет для своих коллекций весна-лето 2024 года. Особенно хорошо в нем смотрятся летний сарафаны, рубахи, льняные платья свободного кроя.





"Кресс-салат" (Watercress). Название точно отражает модный оттенок зеленого цвета. Дизайнеры советуют использовать его в одежде в стиле casual, сочетая с базовыми: белым или черным.

"Мята" (Mint). Этот слегка припыленный нежный оттенок зеленого любим и ожидаем многими женщинами. Хорошо сочетается с базовыми: черным или белым цветами, а также модным оттенком "лимонный леденец".

"Цветок Пустыни" (Desert Flower). На этот раз речь идет о нежном оттенке розового цвета. Похоже стилисты специально разработали этот цвет, чтобы модные дома могли насытить свои коллекции нарядами в романтическом стиле. Цветок пустыни отлично работает для легких, струящихся платьев, юбок и блузок. При желании его можно компоновать с модным оттенком зеленого "крест-салат".





"Голубой Шамбре" (Chambray Blue). Голубые тона всегда пользуются популярностью у женщин. Для весны-лета 2024 года дизайнеры предлагают использовать этот сложный оттенок синего с сиреневым. Хорошо будут смотреться, исполненные в нем, легкие летние сарафаны, юбки и блузки.

"Марлин" (Marlin). Глубокий синий цвет, получивший название от хищной рыбы, обитающей в водах Атлантического океана. Оттенок введен дизайнерами в моду весны-лета 2024 года как базовый. Это может быть джинсовая одежда, или другие виды одежды из основы гардероба женщины. Хорошо сочетается со всеми синими оттенками.





"Пастельно-сиреневый" (Pastel Lilac). Оттенок, напоминающий поля лаванд, покрытые дымкой утреннего тумана. Хорошо работает в стилях одежды, подчеркивающих женственность. Варианты сочетаний: розовый, серый и фиолетовый.

"Лимонный леденец" (Lemon Drop). Оттенок, в котором причудливым образом сочетается спокойствие и яркие нотки желтого. Цвет похож на лимонный фреш. Хорошо сочетается: с темными цветами, и светлыми тонами желтой парады.

Какие модные цвета предлагаются дизайнерами в Лондоне

В той или иной степени палитра в коллекциях весна-лето 2024 года, представленных на подиумах Лондона, перекликается с Нью-Йоркскими показами.





"Голубой горизонт" (Horizon Blue). Насыщенный голубой цвет с бирюзовым оттенком. Сочетается с теплыми тонами синего и голубого.

"Сильный синий" (Strong Blue). В названии отражается концентрация цвета и палитра цвета. Больше используется в базовой одежде.

"Зеленое бистро" (Bistro Green). В отличие от "крест-салата" - это глубокий бархатистый оттенок зеленого. Хорошо работает в мягком трикотаже.





"Пряная горчица" (Spicy Mustard). Экзотический и яркий цвет горчицы. Хорошо известен и любим многими женщинами. Предлагается использовать его в восточных мотивах одежды, оптимально сочетать с базовыми расцветками.

"Горчица полевая" (Charlock). Другой оттенок горчичного цвета, в оттенке присутствует зеленый тон.

"Солнечно-оранжевый" (Sun Orange). Оттенок близок к "апельсиновому соку". Сочетание и использование цвета аналогично американскому.

"Фиеста" (Fiesta). Страстный красный цвет, давно ожидаемый модницами. Хорошо работает в дерзких нарядах для смелых женщин.

"Отполированная сирень" (Burnished Lilac). Очень нежный и сдержанный оттенок сиреневого цвета. Хорошо работает в одежде, выполненной в женственном и элегантном стилях.

Модные сочетания трендовых цветов

Умению сочетать между собой модные оттенки специально учатся в школах дизайна. Новичкам нужны подсказки – иллюстрации с модных показов или советы профессионалов. Один из вариантов, который ими предлагается. Блузку кипельно-белого цвета сочетать с юбкой цвета "капри" или брюками "крест-салата".

Это общий подход для тех, кто еще не овладел мастерством сочетания не сочетаемого. Одну вещь брать в базовом цвете: белый, черный, графитовый. А вторую – из палитры трендовых оттенков.

Другой и более бюджетный вариант: дополнить свой гардероб сумкой, обувью, платком из цветов модной палитры. Не изменились правила выбора цветов в зависимости от цвета кожи и волос. Темноволосым женщинам дизайнеры рекомендуют яркие тона: солнечный оранжевый или апельсиновый сок, а блондинкам больше подойдут оттенки голубого.





Профессионалы напоминают, что появление новых модных оттенков не требует изменения всего гардероба. Достаточно приобрести пару-тройку вещей, которые будут сочетаться с остальными. Причем, дополнять гардероб можно не только обувью и сумками, но аксессуарами: бижутерией, поясами, брошами и т.д.