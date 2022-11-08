Жесткое столкновение двух автобусов произошло в Алматы

В Алматы 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала очевидец происшествия в Facebook: "Бедные пассажиры, много пострадавших".

В управлении городской мобильности города рассказали, что специалисты на месте, компетентными органами будут проведены соответствующие работы.

Фото: Facebook / Гульмира Илеуова

Фото: Facebook / Гульмира Илеуова

10 октября в Алматы по ул. Кудерина, выше пр. Рыскулова, городской автобус №141 влетел в частный дом. По словам очевидцев, водитель во время движения смотрел в мобильный телефон.