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Жесткое столкновение двух автобусов произошло в Алматы

ДТП, два автобуса столкнулись в Алматы Фото: Facebook/Гульмира Илеуова
В Алматы 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала очевидец происшествия в Facebook: "Бедные пассажиры, много пострадавших".

В управлении городской мобильности города рассказали, что специалисты на месте, компетентными органами будут проведены соответствующие работы.

В Алматы столкнулись два автобуса

Фото: Facebook / Гульмира Илеуова

ДТП Автобус, Алматы

Фото: Facebook / Гульмира Илеуова

10 октября в Алматы по ул. Кудерина, выше пр. Рыскулова, городской автобус №141 влетел в частный дом. По словам очевидцев, водитель во время движения смотрел в мобильный телефон.

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Анастасия Стативкина
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