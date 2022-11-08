Появились подробности столкновения двух автобусов в Алматы

Очевидец рассказал подробности столкновения пассажирских автобусов в Алматы, сообщает Zakon.kz.

С его слов, автобус 201-го маршрута ехал прямо по ул. Толе би, второй автобус двигался вверх по ул. Абылай хана.

"201-й не пропустил и врезался в бок второго автобуса. На тротуаре стояли два человека, они даже не поняли, и он (Прим. ред. – автобус) проехал через этих людей, они под автобусом остались, а он в дерево ударился. Светофор не работал, регулировщика не было. Пострадавших больше 10 человек", – рассказал очевидец.

На место прибыли сотрудники Службы спасения, которые приступили к извлечению пострадавших из-под автобуса.

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух автобусов произошло в Алматы 8 ноября на пересечении ул. Толе би и Абылай хана.