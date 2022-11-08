Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Полиция прокомментировала ДТП с автобусами в Алматы

Полиция прокомментировала ДТП с автобусами в Алматы Фото: Zakon.kz
В результате столкновения двух автобусов в Алматы пострадали 15 человек, один погиб, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что в результате столкновения автобусов 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы", – рассказали в полиции.

В Алматы 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса.

Очевидец рассказал подробности столкновения автобусов. По его словам, в момент ДТП не работал светофор и не было регулировщика.

Читайте также

Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео

Стало известно об одном погибшем в ДТП с автобусами в Алматы

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
школьный класс
Асхат Аймагамбетов потребовал свести отчеты учителей до минимума
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления