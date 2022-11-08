Полиция прокомментировала ДТП с автобусами в Алматы

В результате столкновения двух автобусов в Алматы пострадали 15 человек, один погиб, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что в результате столкновения автобусов 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы", – рассказали в полиции.

В Алматы 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса.

Очевидец рассказал подробности столкновения автобусов. По его словам, в момент ДТП не работал светофор и не было регулировщика.