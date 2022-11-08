Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября

В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег. Cиноптики РГП "Казгидромет" сделали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

9 ноября: переменная облачность, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем 0...-2°С.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем около 0°С.

11 ноября: облачно, временами снег. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем около 0°С.

Прогноз погоды в Алматы

9 ноября: облачно с прояснением, ночью и утром осадки (дождь с переходом в мокрый снег), туман, гололед. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +2...+4°С.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С.

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +4...+6°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

9 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0..-2°С, днем +5...+7°С.

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +7...+9°С.

На юге и юго-востоке Казахстана 9 ноября пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке – сильные осадки. По республике прогнозируют туман, гололед, усиление ветра, на севере – низовую метель.

В горных и предгорных районах Алматинской, Жетысуской областей возможны сильные осадки (дождь, снег).

8 ноября в Алматы пошел первый снег. В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы отмечали, что в этот день в городе синоптики прогнозируют сильный дождь с переходом в снег.