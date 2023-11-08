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Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 9-11 ноября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 9-11 ноября Фото: pixabay
Прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток поделились синоптики. По данным РГП "Казгидромет", с 9 по 11 ноября 2023 года в столице и двух мегаполисах страны ожидаются осадки, туман и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

В Астане:

  • 9 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С;
  • 10 ноября – облачно, временами – осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С;
  • 11 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.

В Алматы:

  • 9 ноября – переменная облачность, днем – дождь, временами сильный. Ветер юго-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С;
  • 10 ноября – переменная облачность, временами – дождь, туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С;
  • 11 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

В Шымкенте:

  • 9 ноября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8+10°С;
  • 10 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С;
  • 11 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

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