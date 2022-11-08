Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

11 ноября запустят пригородный поезд Алматы – Конаев

11 ноября запустят пригородный поезд по маршруту Алматы – Конаев Фото: Zakon.kz
11 ноября 2022 года начнет курсировать новый пассажирский пригородный маршрут Алматы – Конаев, сообщает Zakon.kz.

Поезд будет курсировать с периодичностью один раз в сутки. В составе поезда три вагона (175 мест).

Отправление со станции Алматы-1 в 06:44 и прибытие на станцию Капшагай в 08:35, а также отправление со станции Капшагай в 19:15 и прибытие на станцию Алматы-1 в 20:50. Пресс-служба МИИР РК

Данное поручение глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил в ходе рабочей поездки в Алматинскую область 19 октября.

Читайте также

"Кровавую Луну" показали в прямом эфире

Дорогие лекарства и низкие зарплаты: о чем врачи и пациенты говорили с Турсынбековой в Костанае

Можно ли допустить к работе женщину, находящуюся в послеродовом отпуске

Анастасия Стативкина
Алматы Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
школьный класс
Асхат Аймагамбетов потребовал свести отчеты учителей до минимума
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления