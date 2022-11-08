11 ноября запустят пригородный поезд Алматы – Конаев

11 ноября 2022 года начнет курсировать новый пассажирский пригородный маршрут Алматы – Конаев, сообщает Zakon.kz.

Поезд будет курсировать с периодичностью один раз в сутки. В составе поезда три вагона (175 мест).

Отправление со станции Алматы-1 в 06:44 и прибытие на станцию Капшагай в 08:35, а также отправление со станции Капшагай в 19:15 и прибытие на станцию Алматы-1 в 20:50. Пресс-служба МИИР РК

Данное поручение глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил в ходе рабочей поездки в Алматинскую область 19 октября.