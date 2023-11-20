Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

С 20 ноября 2023 года в пригородной зоне Алмат запущен пригородный маршрут №234, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления городской мобильности, данный маршрут обеспечивает транспортную доступность с п. Еламан до мкр. Алтай-1 (ВАЗ).

Плановый выход автобусов на маршруте составляет 10 ед. с интервалом движения 20 минут.

В ведомстве напомнили, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году планируется организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов.

Кроме того, согласно Плану развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

C 15 ноября 2023 года был запущен новый маршрут №89. Он курсирует от станции метро "Райымбек батыр" до ЖК Gate City, расположенного в Илийском районе Алматинской области.