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В Казахстане с 17 ноября в прокат выходит американский фильм "Зловещий свет"

С 17 ноября в прокат выходит американский фильм "Зловещий свет" Фото: Сети Кинотеатров Chaplin Cinemas
История монахини Энн, 25-летней девушки, которая искренне верит, что проведение обрядов экзорцизма — ее призвание. Однако традиционно женщинам не разрешается заниматься экзорцизмом.

Считается, что это занятие доступно только священнослужителям мужского пола. Однако при поддержке профессора, который чувствует ее особый дар, Энн разрешают наблюдать за настоящими обрядами.

Во время знакомства с одним из пациентов сестра Энн сталкивается лицом к лицу с демонической силой, которая имеет таинственные связи с ее собственным прошлым. Именно тогда силы зла и врожденные способности девушки должны вступить в противостояние. Энн решает взяться за проведение обряда.

Удастся ли ей спасти одержимого?

Насладиться просмотром фильма вы сможете на больших экранах в сети кинотеатров Chaplin Cinemas с 17 ноября.

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Анастасия Московчук
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