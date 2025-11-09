#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Эликсир молодости: 76-летняя модельер удивляет пользователей интернета

Вера Вонг, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 15:52 Фото: Instagram/verawang
В Сети обсуждают "молодость" 76-летней модели Веры Вонг. Женщина родилась в 1949 году, однако может дать фору некоторым девушкам, сообщает Zakon.kz.

Вера Эллен Вонг – американская модельерша свадебных платьев, бывшая фигуристка. Ее коллекции платьев пользуются успехом у богемной клиентуры. Также Вера создает платья для конкурсов и выставок, а также для фигуристок.

После недавних публикаций в Instagram, пользователи интернета снова начали обсуждать то, как женщине в 76 лет удается выглядеть так здорово.


На опубликованных кадрах "бабуля" танцует, не уступая молодым. 

Больше всего завирусились кадры, где Вера позирует папарацци перед входом в здание, где проходит торжество. 

Ранее стало известно, кто представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Бангкоке. 

Айсулу Омарова
