Как в Казахстане изменились цены на жилье в октябре
При этом арендная плата за благоустроенное жилье в октябре 2022 года выросла на 54,2%, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года.
В среднем цены за квадратный метр в октябре составили:
первичный рынок – 430 669 тенге;
вторичный рынок – 484 918 тенге;
аренда – 4870 тенге.
Если смотреть по регионам, то больше всего цены на первичном рынке жилья за год выросли в Актобе – на 30,3%, Усть-Каменогорске – на 26,3%, Костанае – на 25,4%.
На вторичном рынке жилья лидерами по росту цен стали: Талдыкорган (44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%), Актобе (42,4%).
На рынке аренды жилья по-прежнему лидирует Алматы (89,7%), также в лидерах находятся Караганда (64,2%) и Костанай (58,5%).
Между тем за месяц (с сентября) цены на перепродажу квартир выросли на 2,1%, продажу нового жилья – на 0,9%. Арендная плата повысилась на 5,6%.