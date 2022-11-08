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Как в Казахстане изменились цены на жилье в октябре

как изменились цены на жилье в октябре 2022 г. Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за год (с октября 2021 года по октябрь 2022 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 27,1%, новое жилье подорожало на 16,6%, сообщает Zakon.kz.

При этом арендная плата за благоустроенное жилье в октябре 2022 года выросла на 54,2%, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года.

В среднем цены за квадратный метр в октябре составили:

  • первичный рынок – 430 669 тенге;

  • вторичный рынок – 484 918 тенге;

  • аренда – 4870 тенге.

Если смотреть по регионам, то больше всего цены на первичном рынке жилья за год выросли в Актобе – на 30,3%, Усть-Каменогорске – на 26,3%, Костанае – на 25,4%.

На вторичном рынке жилья лидерами по росту цен стали: Талдыкорган (44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%), Актобе (42,4%).

На рынке аренды жилья по-прежнему лидирует Алматы (89,7%), также в лидерах находятся Караганда (64,2%) и Костанай (58,5%).

Между тем за месяц (с сентября) цены на перепродажу квартир выросли на 2,1%, продажу нового жилья – на 0,9%. Арендная плата повысилась на 5,6%.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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