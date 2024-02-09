Как в Казахстане изменились цены на жилье в январе 2024 года

По данным Бюро национальной статистики, за год (с января 2023 года по январь 2024 года) цены на рынке нового жилья повысились на 2,9%, а цены на квартиры вторичного рынка снизились на 4,4%, сообщает Zakon.kz.

При этом арендная плата за благоустроенное жилье в январе 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 4,3%.

В регионах цены на первичном рынке жилья за год значительно выросли в городах Кызылорда – на 11% и Костанай – на 6,2%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Атырау (8,2%) и Жезказган (5,4%), на рынке аренды жилья – Жезказган (26,7%), Караганда (23%) и Атырау (21%).

Вместе с тем за месяц цены на продажу нового жилья повысились на 0,2%, а на перепродажу квартир снизились на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем осталась без изменений.

В январе 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 713, из них 6068 – по индивидуальным домам и 25 645 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с декабрем 2023 года количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 16,1%.

Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (8246 – 26%) и Астана (5623 – 17,7%), а также Карагандинская область (2274 – 7,2%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 265 единиц (0,8%).

Вместе с тем в январе по сравнению с декабрем 2023 года отмечается отрицательный показатель по сделкам во всех регионах Казахстана, кроме города Алматы, где зарегистрирован рост на 8,6%. А наибольший спад за месяц произошел в Туркестанской области (43,1%), области Улытау (40,7%), а также Западно-Казахстанской области (35,9%).

По сравнению с декабрем 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 13,3% (на 3 935 сделок). Всего в январе 2024 года по квартирам совершено 25 645 сделок – это 80,9% от общего показателя.

Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (30,5%), Астана (21,7%) и Карагандинскую область (7,5%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в январе 2024 г. по ним было оформлено 9903 сделки.

При этом количество сделок по индивидуальным домам также уменьшилось на 26,3% (на 2 170 сделок) и составило 6068. Уменьшение наблюдается почти во всех регионах страны.

Наиболее стабильной ситуация остается в Северо-Казахстанской области, здесь количество сделок по индивидуальным домам за месяц увеличилось лишь на 0,9%. А наибольший спад за месяц произошел в городе Астана (-53,3%), Кызылординской (-38,6%) и Западно-Казахстанской (-38,5%) областях.

В Бюро нацстатистики отметили, что количество сделок купли-продажи жилья за январь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 30,5%, тогда было зарегистрировано 24 294 сделки.

Положительный показатель был зарегистрирован во всех регионах страны, кроме Мангистауской области и области Улытау, где уменьшение составило 7,4% и 7%, соответственно. Самое большое увеличение зафиксировано в Павлодарской области (на 58,2%).