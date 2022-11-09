Выборы 2022: какие предвыборные кампании у кандидатов в президенты Казахстана и чем привлекают избирателей

Более двух недель кандидаты участвуют в предвыборной гонке, представляя избирателям программы и знакомя казахстанцев со своим политическим потенциалом. Редакция Zakon.kz сделала подборку агитационных материалов, с помощью которых участники стараются привлечь избирателей на свою сторону.

20 ноября по всему Казахстану пройдут выборы президента. По новому законодательству страны глава государства выбирается один раз и на семь лет.

Кандидатов, за которых избирателям предстоит голосовать, шестеро. Их фамилии будут расположены в бюллетене в следующей последовательности:

Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП);

Жигули Дайрабаев – от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Касым-Жомарт Токаев – действующий президент Казахстана, выдвинутый в кандидаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Салтанат Турсынбекова – от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям").

Также на этих выборах впервые предусмотрена графа "Против всех", которой избиратели смогут воспользоваться, если ни один кандидат их не устроит.

Во время предвыборной гонки за высший государственный пост соперники представляют свои программы, обещают народу глобальные изменения к лучшему в стране, а также встречаются с избирателями.

Что же обещают политические оппоненты казахстанским гражданам?

Женщина-кандидат в президенты Каракат Абден в основном поднимает проблемные вопросы в сфере образования и воспитания детей. К примеру, поддерживает предложения родителей открыть круглосуточные детские сады для тех, чья работа связана с ночной сменой. Каракат уверена, что в стране нужно усиливать женское лидерство, чтобы женщины, посвящая себя материнству, имели возможность работать, полностью себя обеспечивая.

Политик, многодетная мама, а еще и писательница, Абден стала автором книги "Ты казашка. Гордись!", ратуя за культурно-нравственное воспитание и рассказывая девушкам об их уникальности, национальной идентичности.

Во время предвыборной кампании Каракат Абден посещает фермерские хозяйства, где занимается дойкой кобылиц, вспоминая великого Абая. Молодых казахстанцев призывает не праздновать Хеллоуин и даже настаивает на том, чтобы и вовсе его запретить на государственном уровне. В своей программе делает упор на приобщение молодежи к казахской традиционной культуре и семейным ценностям.

В свою очередь Нурлан Ауесбаев во время агитации делает упор на улучшение качества жизни казахстанцев, призывает к реформированию системы госуправления, а местные исполнительные органы – к тесной работе с жителями. Кроме того, предлагает распределить активы крупного предпринимательства между субъектами среднего бизнеса.

Фото: instagram/nurlan_auesbaev

Кандидат почитает предков, во время своей предвыборной кампании часто посещает кладбища и памятники близких и уважаемых им людей. Так, Ауесбаев посетил дом покойной учительницы, побывал на могиле общественного деятеля Жумабека Ташенова, а еще возлагал цветы к памятнику шахтерам в Караганде.

Впрочем, ни одна агиткампания не проходит без курьезных случаев. Так, во время подготовки к пресс-конференции от партии ОСДП в бизнес-центре, где Ауесбаев планировал провести встречу с представителями СМИ и оппозиционной партией... обвалился потолок. В итоге мероприятие не состоялось, а помещение закрыли на ремонт. Представители партии восприняли данный инцидент, как провокацию.

Также кандидат яростно в соцсетях заявляет о "тотальной коррупции" и о давлении со стороны властей.

"Нам создают препоны. Отказываются принимать подписи, собранные в мою поддержку, оказывают давление на наших партийцев. В Шымкенте моему доверенному лицу проткнули шины. Но если власти думают, что смогут нас запугать, то они ошибаются. Нас не остановить!" – заявил Ауесбаев на своей странице в соцсетях.

Жигули Дайрабаев стал первым кандидатом в президенты, кого выдвинули в этом качестве. Практически в каждом своем обращении Жигули призывает казахстанцев не жалеть сил, развивать агропромышленный комплекс и сельские районы, а также высказывается за увеличение на 50% зарплат, пенсий, стипендий и пособий жителям зон экологического бедствия.

Кроме того, глава Союза фермеров Казахстана демонстрирует избирателям свою силу и решительность, вызывая оппонентов поговорить тет-а-тет и ломая кости ударом руки во время застолья.

А еще Жугили "заезжает" на рынки, где беседует с покупателями о нестабильности в экономике, постоянном повышении цен на товары. Удается Дайрабаеву поиграть в шахматы с представителями Совета старейшин Экибастуза. Практически на все встречи кандидат в президенты старается добираться на общественном транспорте, там как раз он успевает обсудить с местными жителями наболевшие и даже острые вопросы. Одним словом, совмещает нужное с полезным.

Мейрам Кажыкен считает основой своей предвыборной программы единение различных этносов. Он нацелен на создание равного доступа к возможностям для развития способностей и их реализации.

Особое внимание кандидат уделяет молодежи.

"Им создавать современное общество, где главные ценности – это свобода, достоинство и благополучие человека", – объясняет кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен.

В процессе предвыборной кампании он проводит встречи с производителями хлебобулочных и молочных изделий, отмечая, что развитие промышленности и сельского хозяйства сопряжено с опережающим развитием энергетики.

Кроме того, кандидат предлагает изменить отношение к медицине, чтобы достигнуть уровня развитых стран. При нынешнем объеме расходов в Казахстане на работников сферы здравоохранения в 1,5% ВВП Кажыкен стремится добиться увеличения финансирования до 6%, а также повысить уровень кадров в этой области, тем самым ликвидировав дефицит специалистов.

Предвыборная агитация действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходит размеренно и выверенно. Главной задачей он считает строительство "Справедливого Казахстана".

В своем обращении к избирателям действующий глава государства сказал, что для этого нужно учесть и исправить ошибки прошлого и решить накопившиеся проблемы.

В обращении к народу Токаев заявил, что в стране будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: президент, парламент, правительство, маслихаты.

Как отмечается в предвыборной программе кандидата, страна перейдет к новой государственной политике, которая будет базироваться на трех взаимосвязанных принципах: справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество.

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова во время своей кампании объехала шесть регионов страны. Провела встречи с правозащитниками, основателями разных НПО, работниками заводов, студентами, преподавателями, медиками, женщинами из кризисных центров, зоозащитниками и многими другими категориями граждан.

Фото: facebook/saltanat.tursynbekova.3

Известная в Казахстане правозащитница и заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Салтанат Турсынбековапредставила свою кандидатуру в президенты практически в последний день выдвижения, став второй женщиной-кандидатом.

Во время своего первого выступления Турсынбекова рассказала, что ее предвыборная платформа основана на реализации задач в сфере экономики, промышленности, предпринимательства, международных отношений, здравоохранения, образования и социальной защиты, обещая рост минимальных зарплат и пособий. Также кандидат будет продолжать свою борьбу, направленную на прекращение насилия в отношении женщин и детей, и добиваться уменьшения правонарушений и фактов коррупции в стране.

Кроме того, она предлагает снизить в Казахстане пенсионный возраст для женщин и людей, которые ухаживают за инвалидами детства, I и II групп, до 58 лет. А еще Турсынбекова намерена заняться созданием сети магазинов, где уровень цен будет социальным, а обслуживать покупателей будут волонтеры.

"Не могу сказать, что я сегодня выделила бы только военную промышленность или какие-то оборонные вопросы, либо решение социальных вопросов или защиты. Я думаю, что в концепции, стратегии, которую нынешний президент Касым-Жомарт Токаев уже обозначил, мы − кто бы в этой борьбе ни победил − должны вести последовательную политику. Наша политика должна быть направлена в первую очередь на человека, вестись во имя человека", − рассказала правозащитница.

До завершения агиткампании кандидатов в президенты Казахстана остается не так много времени. Уже 19 ноября 2022 года в стране будет объявлен день тишины, а 20 ноября 2022 года казахстанцы пойдут на избирательные участки для голосования.