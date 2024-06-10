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Стали известны имена шестерых кандидатов в президенты Ирана

Кто будет участвовать в выборах президента Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:03 Фото: pexels
В Иране назвали имена шестерых кандидатов, которые вступят в предвыборную гонку на пост президента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tasnim, пресс-секретарь избирательной комиссии Ирана 9 июня сделал заявление о том, что получили право баллотироваться:

  1. Мостафа Пурмохаммади – бывший глава МВД и экс-министр юстиции;
  2. Саид Джалили – представитель высшего руководителя Ирана в Высшем совете национальной безопасности;
  3. Мохаммад-Багер Калибаф – спикер парламента Ирана, участвовал в выборах президента три раза;
  4. Алиреза Закани – мэр Тегерана;
  5. Амир-Хоссейн Казизаде Хашеми – глава Фонда по делам мучеников и ветеранов;
  6. Масуд Пезешкиан – экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Регистрация кандидатов проходила в Иране с 30 мая по 3 июня. Из 278 человек избирком принял документы только 80. Выборы назначены на 28 июня.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

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