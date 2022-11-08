В 4 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 9 ноября

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду, 9 ноября. Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют снег, туман и метель в некоторых областях страны, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман, гололед. В Шымкенте ожидается туман. В Туркестане ночью – туман.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области – снег. На севере, востоке области – низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег. Синоптики подробнее рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября.