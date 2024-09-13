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Девочка сбросилась с 13-го этажа в Алматы

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 23:41 Фото: pixabay
В Алматы девочка совершила суицид, сбросившись из окна 13-го этажа. Информация об этом сначала распространилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Авторы сообщения утверждают, что инцидент произошел 12 сентября. Девочке было 12 лет. 

Эту информацию Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции Алматы. 


"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции. 

Ранее сообщалось о другой трагедии. Военнослужащий покончил с собой в Военном институте Сухопутных войск в Алматы.

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Диана Абдуллаева
ДП Алматы Алматы 2024 год
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