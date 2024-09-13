Девочка сбросилась с 13-го этажа в Алматы

Фото: pixabay

В Алматы девочка совершила суицид, сбросившись из окна 13-го этажа. Информация об этом сначала распространилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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