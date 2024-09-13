Девочка сбросилась с 13-го этажа в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы девочка совершила суицид, сбросившись из окна 13-го этажа. Информация об этом сначала распространилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Авторы сообщения утверждают, что инцидент произошел 12 сентября. Девочке было 12 лет.
Эту информацию Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции Алматы.
"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось о другой трагедии. Военнослужащий покончил с собой в Военном институте Сухопутных войск в Алматы.
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