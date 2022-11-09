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Путинцева принесла первую победу сборной РК на Кубке Билли Джин Кинг

спорт Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на Кубке Билли Джин Кинг одержала победу над Кэти Бутлер со счетом 4:6, 6:3, 6:2, сообщает Zakon.kz.

Ее победа принесла казахстанской сборной первое очко в матче с Великобританией.

Сборная Казахстана попала в группу С. Матчи проходят на крытом харде Emirates Arena.

9 ноября наша сборная сыграет с командой Испании. 

12 команд – Великобритании, Казахстана, Австралии, Бельгии, Канады, Чехии, Италии, Польши, Испании, Словакии, Швейцарии, США – поделены на четыре группы, и сборные-победительницы каждой группы выйдут сразу в полуфинал Чемпионата мира. Финал состоится 13 ноября.

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