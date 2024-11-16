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Рыбакина принесла Казахстану вторую победу в серии плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Елена Рыбакина принесла Казахстану вторую победу в Корее Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина принесла Казахстану вторую победу в серии плей-офф "Кубка Билли Джин Кинг" с Республикой Корея, сообщает Zakon.kz.

Шестая ракетка мира не испытала особых проблем с 355-й и одержала верх в сетах – 6:2, 6:2. Поединок продлился один час и восемь минут.

Ранее Зарина Дияс одолела Да Ен Бак со счетом 3:6, 6:3, 7:6.

Таким образом, Казахстан ведет со счетом 2:0, завтра в третьем матче Елена Рыбакина встретится с Да Ен Бак. Затем Зарина Дияс должна сыграть с Сон Хен Пак. В заключительной парной игре будут играть Анна Данилина/Жибек Куламбаева – Ку Ен Ву/Дабин Ким.

Ранее сообщалось, что Зарина Дияс победила в первом матче сборной Казахстана с Республикой Корея в Кубке Билли Джин Кинг.

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