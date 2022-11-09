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Елена Рыбакина обыграла Хэрриет Дарт в Кубке Билли Джин Кинг

Рыбакина побелила Дарт Фото: Instagram/lenarybakina
Следующими соперницами представительниц Казахстана станут теннисистки из Испании, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Елена Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в матче Кубка Билли Джин Кинг против Великобритании, передает Prosports.kz.

Во втором поединке чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:1, 6:4.

Кубок Билли Джин Кинг – крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

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