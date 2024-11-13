Елена Рыбакина прибыла в Астану для участия в Кубке Билли Джин Кинг

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина приехала в Астану для участия в Кубке Билли Джин Кинг. 15-16 ноября в столице Казахстана наша женская команда сыграет со сборной Кореи на стадии плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана на странице в социальных сетях опубликовала видео с аэропорта.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.

В прямом эфире матчи покажет телеканал Qzsport: 16 ноября игры начнутся в 13:00, 17 ноября в 12:00 по казахстанскому времени.

Капитан команды Республики Корея Джунг Ба Ким заявил следующих игроков: Да Ён Бак (331 WTA), Со Хен Пак (257 WTA парный), Ку Ён Ву (417 WTA) и Ким Дабин (331 WTA).

В мировом командном рейтинге ITF сборная Казахстана занимает 13-е, а Корея 32-е место.

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина и Жибек Куламбаева.