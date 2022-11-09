Казахстанские теннисистки вошли в историю Кубка Билли Джин Кинг

Капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова высказалась об успехе в первом матче Кубка Билли Джин Кинг против англичанок. Казахстанские теннисистки одержали первую историческую победу в финальной части командного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Необходимо отметить, что подопечные Ярославы Шведовой впервые вышли в финальный раунд Кубка Билли Джин, одержав там первую победу.

Я очень горжусь своей командой. Мы завоевали нужные очки, победили британок у них дома. Задача стояла одержать победу, мы это сделали и лидируем в группе. Все прекрасно понимают, что завтра нам предстоит игра, которая может решить, кому достанется путевка в полуфинал первенства мира. Моя команда готова полностью выложиться на корте и сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Ярослава Шведова

Первое победное очко в копилку казахстанской дружины в противостоянии с Великобританией положила Юлия Путинцева, которая одержала волевую победу, переиграв Кэти Бултер, – 4:6, 6:3, 6:2.

Первые два гейма подавала, как говорится, "на лопату", она принимала все активно. Затем стала действовать "через тело" и другие неудобные для нее точки. Она достаточно высокая и стоит очень близко к задней линии. Стала больше "миксовать", это стало приносить плоды. За счет этого удалось удерживать свою подачу и победить. Юлия Путинцева

Следом на центральный корт вышла лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина, которая не дала никаких шансов Хэрриет Дарт, – 6:1, 6:4.

Был нелегкий матч, Дарт была очень хороша, особенно во втором сете. Я проиграла несколько геймов на своей подаче, но в целом провела хороший матч, это самое главное. Завтра нам предстоит сыграть важнейший поединок против испанок. Скорее всего, придется играть с Бадосой. Я знаю Паулу так же хорошо, как и она меня, у нас были сложные матчи. Я считаю, что может получиться хорошая игра. Надеюсь, мы победим. Главное – восстановиться. Елена Рыбакина

В третьей заключительной парной игре, которая особо ничего не решала, дуэт Анна Данилина и Елена Рыбакина уступил хозяйкам корта Алисии Барнетт и Оливии Николлс – 5:7, 3:6. Итог встречи Казахстан – Англия – 2:1.

9 ноября наша сборная сыграет с пятикратными чемпионками мира – командой Испании. Матч Казахстан – Испания начнется в 22:00 по времени Астаны.

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