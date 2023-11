Женская сборная Казахстана потерпела поражение от Австралии на Кубке Билли Джин Кинг

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В третьем матче дня Анна Данилина и Юлия Путинцева проиграли в парной встрече Сторм Хантер и Эллен Перес со счетом 1:6, 6:4, 5:10.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела поражение от Австралии с общим счетом – 1:2.

Hunter and Perez win the Doubles to keep Australia alive in the #BJKCupFinals 🇦🇺



They win the tiebreak 10-5!#BJKCupFinals | @TennisAustralia pic.twitter.com/fjkzFcW37d