В Астане и Карагандинской области снизили цены на товарный газ

Снижение цены стало возможным после проведенной экспертизы у АО "КазТранГаз Аймак". Антимонопольщики снизили снабженческую надбавку компании, сообщает Zakon.kz.

Комитет по регулированию естественных монополий провел экспертизу цены на розничную реализацию товарного газа для потребителей АО "КазТранГаз Аймак" по городу Астане и Карагандинской области.

Компания предоставила документы для экспертизы в сентябре 2022 года по запросу КРЕМ.

По итогам экспертизы КРЕМ снизил снабженческую надбавку АО "КазТранГаз Аймак" для потребителей в Астане на 35,21%, а для потребителей Карагандинской области – на 32,15%.

С 4 ноября 2022 года жители столицы будут платить ниже ранее действующей цены на 906 тенге за 1000 кубометров (без НДС), а жители Карагандинской области – на 1281,25 тенге за 1000 кубометров (без НДС). КРЕМ МНЭ РК

При этом в Астане ранее действовала цена в размере 34 550,69 тенге за 1000 м3 (без НДС), в Карагандинской области – 36 430,30 тенге за 1000 м3 (без НДС), где снижение на сегодня составило 2,62% и 3,52%, соответственно.