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Законодательство РК

Новые предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане

Предельные цены на товарный газ для крупных коммерческих потребителей и майнеров утвердили в РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 09:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, а также цены для крупных коммерческих потребителей и майнеров, сообщает Zakon.kz.

На период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит:

  • В Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях стоимость газа составит 52 033 тенге за 1000 кубометров
  • В Алматы, Алматинской, Жетысуской областях – 63 905 тенге
  • В Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге
  • В Жамбылской области – 58 866 тенге
  • В Актюбинской области – 34 333 тенге
  • В Костанайской области – 48 424 тенге
  • В Кызылординской области – 45 522 тенге
  • В Мангистауской области – 32 942 тенге
  • В Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге
  • В Атырауской области – 23 996 тенге
  • В Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.

Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года.

Также обновлены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.

Так, новая предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без НДС с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года составит:

  • В Астане – 29 757 тенге (ранее было 28 405 тенге)
  • В Алматы – 29 873 тенге (было 28 115 тенге)
  • В Шымкенте – 29 341 тенге (было 29 340 тенге)

При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение 5 лет до 1 июля 2028 года.

Так, с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит:

  • в Астане – 37 312 тенге (ранее было 36 135 тенге);
  • в Алматы – 45 065 тенге (было 42 759 тенге);
  • в Шымкенте – 40 569 тенге (было 41 158 тенге).

Цены в остальных регионах можно посмотреть здесь.

Также смотрите новые предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке.

Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года.

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