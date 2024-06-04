Новые предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, а также цены для крупных коммерческих потребителей и майнеров, сообщает Zakon.kz.

На период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит:

В Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях стоимость газа составит 52 033 тенге за 1000 кубометров

В Алматы, Алматинской, Жетысуской областях – 63 905 тенге

В Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге

В Жамбылской области – 58 866 тенге

В Актюбинской области – 34 333 тенге

В Костанайской области – 48 424 тенге

В Кызылординской области – 45 522 тенге

В Мангистауской области – 32 942 тенге

В Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге

В Атырауской области – 23 996 тенге

В Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.

Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года.

Также обновлены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.

Так, новая предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без НДС с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года составит:

В Астане – 29 757 тенге (ранее было 28 405 тенге)

В Алматы – 29 873 тенге (было 28 115 тенге)

В Шымкенте – 29 341 тенге (было 29 340 тенге)

При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение 5 лет до 1 июля 2028 года.



Так, с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит:

в Астане – 37 312 тенге (ранее было 36 135 тенге);

в Алматы – 45 065 тенге (было 42 759 тенге);

в Шымкенте – 40 569 тенге (было 41 158 тенге).



Цены в остальных регионах можно посмотреть здесь.

Также смотрите новые предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке.

Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года.