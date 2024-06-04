Новые предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане
На период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит:
- В Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях стоимость газа составит 52 033 тенге за 1000 кубометров
- В Алматы, Алматинской, Жетысуской областях – 63 905 тенге
- В Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге
- В Жамбылской области – 58 866 тенге
- В Актюбинской области – 34 333 тенге
- В Костанайской области – 48 424 тенге
- В Кызылординской области – 45 522 тенге
- В Мангистауской области – 32 942 тенге
- В Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге
- В Атырауской области – 23 996 тенге
- В Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.
Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года.
Также обновлены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.
Так, новая предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без НДС с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года составит:
- В Астане – 29 757 тенге (ранее было 28 405 тенге)
- В Алматы – 29 873 тенге (было 28 115 тенге)
- В Шымкенте – 29 341 тенге (было 29 340 тенге)
При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение 5 лет до 1 июля 2028 года.
Так, с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит:
- в Астане – 37 312 тенге (ранее было 36 135 тенге);
- в Алматы – 45 065 тенге (было 42 759 тенге);
- в Шымкенте – 40 569 тенге (было 41 158 тенге).
Цены в остальных регионах можно посмотреть здесь.
Также смотрите новые предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке.
Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года.