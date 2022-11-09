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Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы

Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы Фото: Instagram/fkirkorov
7 ноября российский эстрадный певец Филипп Киркоров выступил с сольным концертом в Алматы. Кадры, разлетевшиеся в Сети, разделили публику: одних не смутил актер в облегающих лосинах, другие же выразили свое возмущение, сообщает Zakon.kz.

Народный артист России не остался в стороне и на странице в Instagram 8 ноября прокомментировал ситуацию.

В подписи к видео он отметил, что завершил осенний тур по Центральной Азии.

И добавил, что по давней традиции финальный концерт прошел с сюрпризами.

Коллектив решил устроить мне зеленку! Моя команда – настоящие хулиганы, – парировал он.

В продолжении он уточнил, что при его богатом опыте "даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне "В саду Эдемовом".

"Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… на этот раз разыграли карту "Голый Король", оставив меня без шортов ровно перед тем как мне идти в зал".

Кроме того, артист уточнил, что не любит такие шутки, "но остался в безысходном положении. Но Show must go on!"

В заключении он сказал, что запомнит эту выходку коллектива надолго и приготовит ответочку.

Каждый по-своему отмечает лунное затмение, – говорится в сообщении.

Ранее Киркоров выступал в Бишкеке и поразился гостеприимству.

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