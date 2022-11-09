Бэтмобиль со съемочной площадки выставлен на продажу

На сайте Classic Auto Mall за 1,5 миллиона долларов выставлен на продажу бэтмобиль. Данная машина участвовала в съемках картины "Бэтмен возвращается" 1992 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Motor.ru, автомобиль снимался в сцене, где Пингвин получил возможность дистанционно управлять бэтмобилем. Бэтмен находится в кабине, но не контролирует машину. Для съемок предусмотрели скрытое место водителя-каскадера позади основных сидений. У автомобиля есть работающие огнеметы для имитации форсажа.

Автомобилем дистанционно управлял Дэнни де Вито.

Данный автомобиль, видел на съемочной площадке Майкла Китона, Дэнни де Вито, Мишель Пфайффер и Кристофера Уокена.

Машина длиной больше шести метров базируется на шасси Chevrolet Impala 1980 года. Бэтмобиль оснащен электроприводом и может разгоняться до 40–48 км/ч.

12 октября стало известно, что в Германии появился самый быстрый электрокар. 20 студентов команды GreenTeam из Университета Штутгарта собрали автомобиль из углеродного волокна. Электрокар весит менее 145 килограммов.