Дмитрий Лёгкий принес присягу депутата Мажилиса
Фото: Facebook/legk.d
Новоизбранный депутат Мажилиса Дмитрий Лёгкий на пленарном заседании палаты принес присягу народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz
В Мажилисе он будет работать в Комитете по социально-культурному развитию.
"Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – сказал Дмитрий Лёгкий.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему удачи в работе.
Дмитрий Лёгкий – историк, общественный деятель, имеет большой опыт преподавательской деятельности.
Долгие годы работал заведующим на историческом и юридическом факультетах Костанайского педагогического института им. У. Султангазина, затем в Костанайском университета им. Байтурсынова.
31 октября член Народной партии Казахстана Дмитрий Лёгкий был зарегистрирован депутатом Мажилиса.
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