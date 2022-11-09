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Дмитрий Лёгкий принес присягу депутата Мажилиса

Дмитрий Лёгкий Фото: Facebook/legk.d
Новоизбранный депутат Мажилиса Дмитрий Лёгкий на пленарном заседании палаты принес присягу народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz

В Мажилисе он будет работать в Комитете по социально-культурному развитию.

"Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – сказал Дмитрий Лёгкий.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему удачи в работе. 

Дмитрий Лёгкий – историк, общественный деятель, имеет большой опыт преподавательской деятельности.

Долгие годы работал заведующим на историческом и юридическом факультетах Костанайского педагогического института им. У. Султангазина, затем в Костанайском университета им. Байтурсынова.

31 октября член Народной партии Казахстана Дмитрий Лёгкий был зарегистрирован депутатом Мажилиса. 

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Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Казахстан
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