Дмитрий Лёгкий принес присягу депутата Мажилиса

Новоизбранный депутат Мажилиса Дмитрий Лёгкий на пленарном заседании палаты принес присягу народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz

В Мажилисе он будет работать в Комитете по социально-культурному развитию.

"Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – сказал Дмитрий Лёгкий.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему удачи в работе.

Дмитрий Лёгкий – историк, общественный деятель, имеет большой опыт преподавательской деятельности.

Долгие годы работал заведующим на историческом и юридическом факультетах Костанайского педагогического института им. У. Султангазина, затем в Костанайском университета им. Байтурсынова.

31 октября член Народной партии Казахстана Дмитрий Лёгкий был зарегистрирован депутатом Мажилиса.