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Народные приметы: почему 9 ноября называют Зароком на Параскеву

что нельзяделать 9 ноябоя Фото: pexels
9 ноября называют днем Зарока на Параскеву, или Обетным днем. Старайтесь в этот день не давать пустых обещаний, иначе можно привлечь на себя беду. От чего еще предостерегали наши предки в день святой Параскевы, читайте в материале на Zakon.kz.

По православным канонам, считается: если в дом пришло несчастье, надо дать обет о помощи кому-либо, кто нуждается, и выполнить это обещание непременно и в полном молчании, а на утро помолиться святой Параскеве о помощи.

Наши предки верили: если мысли и помыслы были чистые, то святая мученица обязательно поможет в исполнении сокровенного желания.

Народные приметы на 9 ноября

Если 9 ноября выпал снег – к холодной и снежной зиме.

Вороны каркать начали – значит не ждать ничего хорошего.

Если 9 ноября пошел дождь – погода будет мягкой. Если осадки в виде снега и дождя – зима будет теплой.

В этот день не стоит ссориться. Нельзя переедать, желательно воздержаться от употребления алкоголя, сладкого и мясного.

9 ноября нельзя давать деньги в долг. Считается, что кто в зарок на Параскеву дает в долг, больше не увидит своих денег.

Анастасия Беньяминова
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