День обещаний: важные приметы и запреты на 9 ноября

"Зарок на Параскеву" – народный праздник, который отмечают 9 ноября, также известный как Обетный день. В этот день было принято давать обеты (зароки) – обещания, которые нужно непременно выполнять, сообщает Zakon.kz.

Основные народные приметы и традиции

Соблюдать данные обеты – что обещали, то нужно обязательно выполнить. Нарушение зарока считалось опасным для здоровья и удачи.

Чистота в доме – в этот день старались тщательно убирать дом, чтобы привлечь благополучие и убрать негативную энергию.

Уважение к старшим – в народе считалось, что слова и поступки в этот день особенно важны, поэтому нужно быть внимательными к родителям и старшим родственникам.

Сельскохозяйственные приметы:

Если утром 9 ноября идет снег – будет ранняя и холодная зима.

Теплый солнечный день – к хорошему урожаю следующего года.

Семейные отношения – в этот день не начинали ссор и старались помириться с теми, с кем были разногласия.

Здоровье – считалось, что нельзя сильно уставать и работать тяжело, чтобы не навлечь болезни.

Что еще нельзя делать

давать деньги в долг – средства не вернутся, а дающий в долг может столкнуться с финансовыми трудностями;

чрезмерно веселиться и громко смеяться – по поверьям, излишняя радость вскоре может смениться слезами и печалью;

употреблять алкоголь и переедать – день рекомендуется провести в воздержании, а на стол, как говорится в публикации издания "Известия", подавать самую простую пищу.

Ранее люди верили, что невыполненный обет может принести несчастье, поэтому к зарокам относились очень серьезно. Праздник был не только о зароках, но и о духовной дисциплине, честности и уважении к традициям.

