В Алматы перерисовали мурал Гоголя

В Алматы перерисовали мурал на здании, расположенном по улице Гоголя. Фотографии с новыми изображениями опубликовал на своей страницы в Facebook алматинский блогер Вячеслав Фирсов 9 ноября, сообщает Zakon.kz.

На месте прежнего мурала с Гоголем появилось его же изображение, но только с 3D-эффектом. Граффити находится на улице Гоголя, на здании между улицами Назарбаева и Абылай хана.

Фото: Facebook/vyacheslav.firsov

Рядом разрисовали стену с изображением героев из мистической повести Гоголя "Вий" и рассказа "Вечера на хуторе близ Диканьки".

3 ноября после возмущений в соцсетях в Алматы вернули мурал с апашкой. По информации городского акимата, изображение апашки с внуками полностью восстановили на торцевой части дома по улице Сейфуллина.