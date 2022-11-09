В Алматы перерисовали мурал Гоголя
Фото: Facebook/vyacheslav.firsov
В Алматы перерисовали мурал на здании, расположенном по улице Гоголя. Фотографии с новыми изображениями опубликовал на своей страницы в Facebook алматинский блогер Вячеслав Фирсов 9 ноября, сообщает Zakon.kz.
На месте прежнего мурала с Гоголем появилось его же изображение, но только с 3D-эффектом. Граффити находится на улице Гоголя, на здании между улицами Назарбаева и Абылай хана.
Фото: Facebook/vyacheslav.firsov
3 ноября после возмущений в соцсетях в Алматы вернули мурал с апашкой. По информации городского акимата, изображение апашки с внуками полностью восстановили на торцевой части дома по улице Сейфуллина.
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