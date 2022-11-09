Ергали Шамей завоевал "золото" Чемпионата мира-2022 по пара дзюдо

Казахстанский пара дзюдоист Ергали Шамей пополнил копилку своей команды еще одной медалью высшего качества. Он успешно выступил в финале Чемпионата мира-2022 по пара дзюдо в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

Ергали в финальной схватке одержал победу над спортсменом из Германии Сасс Леннарта в весовой категории до 73 кг. Таким образом, Ергали Шамей принес в копилку сборной Казахстана второе "золото" мирового первенства по пара дзюдо.

До него отличилась Акмарал Науатбек в весовой категории 48 кг, победив в финале спортсменку из Франции.

Фото: Instagram/kaz_judoteam

Еще два казахстанца завоевали медали. "Бронзу" примерили Даяна Федосова (57 кг) и Олжас Оразалыулы (73 кг).

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