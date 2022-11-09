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В ЕАЭС утвердили перечень товаров для растаможки в первоочередном порядке

В ЕАЭС утвержден перечень товаров для первоочередной растаможки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Решением Совета ЕЭК от 17 октября 2022 года утвержден Перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли мясо и мясные субпродукты, свежая и охлажденная рыба, икра, молоко, молочные продукты, сыр, йогурт, творог, яйца, овощи и фрукты, колбасы, дрожжи, мороженое, органы и ткани человека, кровь человека и животных.

"Установить, что первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении категорий товаров, включенных в перечень, применяется с даты вступления настоящего Решения в силу до 31 декабря 2023 года включительно", – говорится в документе.

Решение вводится в действие с 7 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что коллегия ЕЭК приняла решение, которым вносятся изменения в Порядок заполнения декларации на товары, устанавливающие особенности декларирования ввозимых припасов.

Теперь при ввозе припасы можно будет декларировать с применением электронной формы декларации, тогда как это было возможно только с применением товаросопроводительных документов.

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