В Казахстане утвердили перечень товаров машиностроительной и мебельной отрасли для госзакупок
Всего в перечне 565 позиций товаров, работ и услуг. Все эти отечественные товары и услуги разрешено приобретать в рамках госзакупок.
В числе таких товаров:
- различные виды трансформаторов;
- различные виды кресел и стульев;
- диваны, скамьи;
- стеллажи, столы;
- шкафы и тумбы;
- вешалки, гарнитуры мебельные;
- дверные блоки и т. д.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
Также утвержден перечень товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима.
Всего в перечень вошли 2371 позиция товаров, работ и услуг.
Ранее сообщалось, что правительство установило режим национального изъятия в отношении товаров мебельной промышленности и товаров машиностроительной отрасли, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК.
Министерству промышленности и строительства РК по согласованию с НПП "Атамекен" было поручено в течение 10 рабочих дней утвердить перечень соответствующих ТРУ.