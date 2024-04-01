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В Казахстане утвердили перечень товаров машиностроительной и мебельной отрасли для госзакупок

В Казахстане утвердили перечень товаров машиностроительной и мебельной отрасли для госзакупок, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 10:36 Фото: goszakup.gov.kz
Приказом и. о. министра промышленности и строительства от 29 марта 2024 года утвержден Перечень товаров машиностроительной отрасли и товаров, работ, услуг мебельной промышленности, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечне 565 позиций товаров, работ и услуг. Все эти отечественные товары и услуги разрешено приобретать в рамках госзакупок.

В числе таких товаров:

  • различные виды трансформаторов;
  • различные виды кресел и стульев;
  • диваны, скамьи;
  • стеллажи, столы;
  • шкафы и тумбы;
  • вешалки, гарнитуры мебельные;
  • дверные блоки и т. д.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Также утвержден перечень товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима.

Всего в перечень вошли 2371 позиция товаров, работ и услуг.

Ранее сообщалось, что правительство установило режим национального изъятия в отношении товаров мебельной промышленности и товаров машиностроительной отрасли, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК.

Министерству промышленности и строительства РК по согласованию с НПП "Атамекен" было поручено в течение 10 рабочих дней утвердить перечень соответствующих ТРУ.


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