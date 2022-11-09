Жигули Дайрабаев поставил на место скандального блогера
Фото: Zakon.kz
Кандидат в президенты Казахстана Жигули Дайрабаев жестко ответил на критику со стороны общественника Мухтара Тайжана, сообщает Zakon.kz.
Первый заместитель председателя партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение Жигули Дайрабаева.
Жигули Дайрабаев обвинил Мухтара Тайжана в беспринципности.
"Будь мужчиной. Я готов встретиться с тобой. Давай отбросим обвинения в адрес друг друга. Я понимаю, что мое участие в предвыборной гонке не дает тебе покоя. Я встречаюсь с народом и внес вклад больше, чем ты. Почему ты сам не выдвинул свою кандидатуру, если не доволен мной?" – спросил Жигули Дайрабаев.
Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.
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