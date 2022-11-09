Жигули Дайрабаев поставил на место скандального блогера

Фото: Zakon.kz

Кандидат в президенты Казахстана Жигули Дайрабаев жестко ответил на критику со стороны общественника Мухтара Тайжана, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель председателя партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение Жигули Дайрабаева. Жигули Дайрабаев обвинил Мухтара Тайжана в беспринципности. "Будь мужчиной. Я готов встретиться с тобой. Давай отбросим обвинения в адрес друг друга. Я понимаю, что мое участие в предвыборной гонке не дает тебе покоя. Я встречаюсь с народом и внес вклад больше, чем ты. Почему ты сам не выдвинул свою кандидатуру, если не доволен мной?" – спросил Жигули Дайрабаев. Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года. Читайте также Выборы 2022: какие предвыборные кампании у кандидатов в президенты Казахстана и чем привлекают избирателей Мейрам Кажыкен озвучил основные тезисы предвыборной программы В территориальной избирательной комиссии Алматы рассказали, как найти свой участок и обновить персональные данные

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