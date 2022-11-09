Мейрам Кажыкен озвучил основные тезисы предвыборной программы

Кандидат в президенты Казахстана Мейрам Кажыкен обратился к казахстанцам на своей странице в Facebook. Он отметил, что согласно народной мудрости, "основой процветания является единение". Эта идея лежит в основе его предвыборной программы, сообщает Zakon.kz.

По мнению Мейрама Кажыкена, программа нацелена на создание равного доступа к возможностям для развития способностей и их реализации.

"Особое внимание уделено молодежи. Им создавать современное общество, где главные ценности – это свобода, достоинство и благополучие человека. Будет обеспечено гармоничное развитие культурных традиций разных этносов, формирующих единый казахстанский народ. Через культуру будут внедряться толерантность и патриотизм". Кандидат в президенты Казахстана Мейрам Кажыкен

Просвещенный человек – фактор перемен, отметил Мейрам Кажыкен. Он сказал, что формирование современного человека предполагает повышение качества образования на всех уровнях.

"Главная функция образования – это просвещение. Другая функция – развитие способностей, формирование профессиональных компетенций на протяжении всей жизни. Гарантируется равный доступ к качественному образованию. Будут реализованы системные меры: повышение качества образования; прекращение разделения школ на простые и элитные". Мейрам Кажыкен

Особое внимание будет уделено подготовке школьных учителей. Высшее и послевузовское образование будут существенно модернизированы. По мнению кандидата в президенты, важно обеспечить оптимальное соотношение между платным и бесплатным университетским образованием.

"Справедливое государство – справедливые законы, которые справедливо распределяют права и обязанности, а также вознаграждения и наказания, невзирая ни на что. Правовое государство означает неукоснительное исполнение органами государственной власти норм законов. Правовое государство – это также и равенство всех перед законом". Мейрам Кажыкен

Одним из приоритетов реформ будет сокращение звеньев принятия решений и их исполнения, что означает максимальную децентрализацию государственного управления, добавил политик.

"Произойдет значительное сокращение функций организаций центрального уровня, получит развитие система государственного управления регионов. Расширятся права акимов на самостоятельное принятие решений. Сильные регионы – сильная республика". Мейрам Кажыкен

Децентрализация государственного управления даст желаемые результаты лишь тогда, когда народ сам будет избирать акимов, считает Мейрам Кажыкен. По его мнению, это обеспечит вовлеченность граждан в принятие жизненно-важных решений и повысит степень подотчетности местной исполнительной власти перед населением.

"Одновременно будет реформирована представительная ветвь власти. Правопорядок держится на законопослушности граждан. Она начинается с тех, кто по долгу службы должен обеспечивать законность. Ответственно заявляю, что будут обеспечены законность и максимальная прозрачность деятельности правоохранительных органов, независимость судебной власти, гласность фактов нарушения законов государственными служащими, усилена борьба с коррупцией и достигнута неотвратимость наказания". Мейрам Кажыкен

Профсоюзы – наиболее многочисленная часть гражданского общества, сказал Мейрам Кажыкен. Будут созданы условия для формирования независимых сильных профсоюзов. Они будут вовлечены в принятие политических решений в качестве общественных организаций, выражающих интересы человека труда.

"Будут созданы условия для формирования организаций предпринимателей отраслевого и национального уровня, способных реально влиять на развитие предпринимательства. Предприниматели будут участвовать в создании новой современной модели экономики, где не будет места для олигархов и олигополий. Получит развитие институт социального партнерства", – отметил Мейрам Кажыкен.

Будет принят закон "О социальном партнерстве", предусматривающий расширение сферы применения диалога сторон. Главный принцип социальной политики – обеспечение человеку и его семье достойного уровня жизни.

"Семья, как основная ячейка общества, будет обеспечена надлежащей социальной защитой, необходимой и достаточной для всестороннего развития. Для семей, не имеющих достаточных средств для покупки квартиры, будет предоставлено социальное жилье". Мейрам Кажыкен

Произойдет поэтапное повышение минимальных государственных социальных стандартов и норм социального обеспечения. По мнению спикера, важнейшим социальным стандартом является минимальный размер заработной платы.

"Будут законодательно закреплены методы ежегодного расчета и индексации, а также согласования и утверждения его величины. Осуществится реформирование национальной системы оплаты труда путем разработки и принятия соответствующих норм законодательства". Мейрам Кажыкен

Вместе с тем будет улучшена национальная пенсионная система с сохранением ее смешанной модели. Снизится пенсионный возраст женщин без ухудшения их благосостояния.

"Будет решен вопрос раннего выхода на пенсию работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. В условиях нарастания внешних угроз актуализируется задача укрепления национальной безопасности страны, ее обороноспособности". Мейрам Кажыкен

По его мнению, крайне важно принятие новой военной доктрины, предусматривающей комплекс неотложных мер: модернизация вооружения, совершенствование системы государственного оборонного заказа и мобилизации, вопросы подготовки кадров. Получит всемерную поддержку программа создания казахстанской оборонной промышленности.

"Дорогие сограждане. Это весьма краткое изложение моей предвыборной программы. Она направлена на масштабные социальные, экономические и политические реформы, которые улучшат благополучие и повысят благосостояние всех казахстанцев", – сказал Мейрам Кажыкен.

11 ноября на телеканале "Хабар" состоятся теледебаты. Дебаты пройдут в четыре раунда.

Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября.