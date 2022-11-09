Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Врачи не всегда сообщают родителям, чем прививают их детей – Минздрав РК

Врачи не информируют родителей, чем прививают детей Фото: Zakon.kz
При вакцинации в школах родители подписывают бланки информированного согласия, но полной информации о вакцинах не получают. Такие случаи подтвердила на брифинге в СЦК руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями МЗ РК Нуршай Азимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге был озвучен вопрос, насколько законны действия школьных медиков, которые передают через учеников на подпись родителям бланки документов об информированном согласии. Руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями МЗ РК Нуршай Азимбаева подтвердила, что такие случаи бывают.

"Подписание информированного согласия подтверждает, что вы получили полную информацию о вакцине, о последствиях отказа. Возможно, есть недоработка медицинских работников каких-то конкретных школ, что они не проинформировали предварительно родителей. То есть в школах ограничиваются передачей листов информированного согласия родителям через учеников. Эта практика, к сожалению, имеет место". Нуршай Азимбаева

Она отметила, что есть подзаконный акт – приказ министра здравоохранения, где указано, что родители, перед тем как ребенку сделают профилактическую прививку, должны получить достоверные данные об этой прививке – возможных побочных эффектах и последствиях отказа от вакцинации, и после этого подписать информированное согласие. Ответственность за информирование родителей несут медики.

7 ноября стало известно, что США передадут Казахстану вакцину против COVID-19 в качестве гумпомощи.

Соглашение между правительством Казахстана и Министерством здравоохранения и социального обеспечения США предусматривает передачу вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которая одобрена в США для экстренного применения среди детей 5-11 лет и на сегодняшний день не утверждена и не лицензирована Управлением США по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA).

Читайте также

Психолог рассказала, как с помощью творчества преодолеть стресс

Минздрав запрещает: что поменяют предлагаемые ограничения на продажи вейпов?

Врач рассказала об опасных последствиях иглоукалывания

Нургуль Жигер
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления