Врачи не всегда сообщают родителям, чем прививают их детей – Минздрав РК

При вакцинации в школах родители подписывают бланки информированного согласия, но полной информации о вакцинах не получают. Такие случаи подтвердила на брифинге в СЦК руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями МЗ РК Нуршай Азимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге был озвучен вопрос, насколько законны действия школьных медиков, которые передают через учеников на подпись родителям бланки документов об информированном согласии. Руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями МЗ РК Нуршай Азимбаева подтвердила, что такие случаи бывают.

"Подписание информированного согласия подтверждает, что вы получили полную информацию о вакцине, о последствиях отказа. Возможно, есть недоработка медицинских работников каких-то конкретных школ, что они не проинформировали предварительно родителей. То есть в школах ограничиваются передачей листов информированного согласия родителям через учеников. Эта практика, к сожалению, имеет место". Нуршай Азимбаева

Она отметила, что есть подзаконный акт – приказ министра здравоохранения, где указано, что родители, перед тем как ребенку сделают профилактическую прививку, должны получить достоверные данные об этой прививке – возможных побочных эффектах и последствиях отказа от вакцинации, и после этого подписать информированное согласие. Ответственность за информирование родителей несут медики.

7 ноября стало известно, что США передадут Казахстану вакцину против COVID-19 в качестве гумпомощи.

Соглашение между правительством Казахстана и Министерством здравоохранения и социального обеспечения США предусматривает передачу вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которая одобрена в США для экстренного применения среди детей 5-11 лет и на сегодняшний день не утверждена и не лицензирована Управлением США по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA).