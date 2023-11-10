Сколько школьников заболели корью в Казахстане

Руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Нуршай Азимбаева на брифинге в СЦК рассказала о ситуации с заболеваемостью корью в школах и детсадах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным представителя Минздрава, больше всего сегодня этому заболеванию подвержены дети дошкольного и школьного возраста.

"В отношении заболеваемости среди школьников, начиная к осени с сентября-октября, в эпидпроцес были вовлечены организованные коллективы, в детских дошкольных учреждениях 1690 случаев в 1083 учреждениях, то есть 13% детских дошкольных учреждений имеют регистрацию кори. По школам – школ у нас более 7000, заболевания в 20% – это 1444 школы, там заболевших 4836". Нуршай Азимбаева

Она добавила, что во всех очагах, как домашних, так и других, расследование проведено, установлены контактные, которые были без профилактических прививок, они были охвачены дополнительной иммунизацией.

При этом Нуршай Азимбаева указала, что садики и школы не закрывались на карантин, потому что корь является вакциноуправляемой инфекцией. Поэтому в детских дошкольных учреждениях и в школах идет выявление и вакцинация непривитых контактных.

По ее словам, в настоящее время по республике зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболеваемости корью.

"Показатель на 100 тысяч населения – 66,9. Если сравнить по показателям, высокий уровень заболеваемости в Шымкенте – 2283, Алматы – 2217, 1605 – в Жамбылской области, в Актюбинской области больше 1000 случаев". Нуршай Азимбаева

Ранее заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что корь уже затронула все регионы страны. Больше всего зараженных в Шымкенте и Алматы.