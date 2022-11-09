Закон о Первом Президенте утратит силу до конца года

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Ерлана Саирова, идет процесс приведения в соответствие с Конституцией законодательных актов в рамках внесенных изменений. В связи с этим закон "О Елбасы" до конца года будет поставлен на утрату, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил Саиров, сейчас в профильном комитете Мажилиса идет работа по постановке закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" на утрату.

"У депутатов часто спрашивают об утрате силы закона "О Первом Президенте РК – Елбасы". Сейчас идет работа в профильном комитете. До конца года закон "О Первом Президенте РК – Елбасы" утратит свою юридическую силу". Ерлан Саиров

При этом, по его словам, если говорить о более точных сроках, когда это произойдет, то, вероятнее всего, после прохождения всех процедурных моментов, до середины или конца декабря этот процесс будет завершен.

Парламентарий отметил, что в настоящее время в Конституции все упоминания о Елбасы исключены.

"В Конституции упоминания о политической роли или о какой-то другой, других заслугах Елбасы нет. Сейчас идет процесс приведения в соответствие с Конституцией законодательных актов. В этом процессе закон "О Первом Президенте – Елбасы" утратит свою юридическую силу". Ерлан Саиров

16 июня 2022 года в кулуарах Сената Парламента РК министр юстиции Канат Мусин заявил, что конституционный закон о полномочиях Елбасы будет поставлен на утрату.