Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Закон о Первом Президенте утратит силу до конца года

Казахстан депутат комментарий закон Елбасы утрата Фото: elbasy.kz
По словам депутата Мажилиса Парламента РК Ерлана Саирова, идет процесс приведения в соответствие с Конституцией законодательных актов в рамках внесенных изменений. В связи с этим закон "О Елбасы" до конца года будет поставлен на утрату, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил Саиров, сейчас в профильном комитете Мажилиса идет работа по постановке закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" на утрату.

"У депутатов часто спрашивают об утрате силы закона "О Первом Президенте РК – Елбасы". Сейчас идет работа в профильном комитете. До конца года закон "О Первом Президенте РК – Елбасы" утратит свою юридическую силу".Ерлан Саиров

При этом, по его словам, если говорить о более точных сроках, когда это произойдет, то, вероятнее всего, после прохождения всех процедурных моментов, до середины или конца декабря этот процесс будет завершен.

Парламентарий отметил, что в настоящее время в Конституции все упоминания о Елбасы исключены.

"В Конституции упоминания о политической роли или о какой-то другой, других заслугах Елбасы нет. Сейчас идет процесс приведения в соответствие с Конституцией законодательных актов. В этом процессе закон "О Первом Президенте – Елбасы" утратит свою юридическую силу".Ерлан Саиров

16 июня 2022 года в кулуарах Сената Парламента РК министр юстиции Канат Мусин заявил, что конституционный закон о полномочиях Елбасы будет поставлен на утрату.

Читайте также

В Австралии 95-летний фермер несколько дней провел в грязи после падения с трактора

На большей части Казахстана ночью ожидаются заморозки

Защита Елжана Биртанова подала апелляционные жалобы на приговор

Оксана Скибан
Законодательство Назарбаев Нурсултан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления