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Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы

Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы Фото: Instagram/fkirkorov
Директор певца Екатерина Успенская рассказала, что Филипп Киркоров на концерте в Алматы 7 ноября избил розами не зрителя, а члена их команды, сообщает Zakon.kz.
"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене", – прокомментировала SHOT директор певца.

Ранее в TikTok появилось видео с концерта Филиппа Киркорова в Алматы. На кадрах видно, как певец избивает розами по лицу человека в первом ряду. После этого Киркоров вернулся на сцену и продолжил выступать.

Также на концерте певец вышел в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне, надетом поверх плавок. Этот перформанс Киркоров объяснил тем, что его команда так подшутила над ним.

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