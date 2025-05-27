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Культура и шоу-бизнес

Киркоров пропустил концерт в Кремле из-за болезни: Успенская назвала это знаком

Российский певец Филипп Киркоров, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 16:30 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский артист Филипп Киркоров пропустил выступление в Кремле на концерте в честь 85-летия легендарного композитора Давида Тухманова, сообщает Zakon.kz.

На грандиозном мероприятии собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Зрителей радовали Лев Лещенко, Лариса Долина, Азиза, Татьяна Буланова, Александр Малинин, Игорь Николаев и другие знаменитости. Должен был выступить и Филипп Киркоров. Свое согласие на участие в концерте Тухманова он дал заранее, и имя Киркорова значилось в афише под вторым номером, пишет МК.

Певец должен был выйти на сцену почти в самом финале концерта: после него только Ирина Аллегрова и Лев Лещенко. Планировалось, что поп-король исполнит песню "Эти глаза напротив". Но в Кремлевском дворце Киркорова в этот вечер не дождались.

"Филипп выходил на сцену даже в самые трудные моменты своей жизни. Превозмогая себя, пел. Даже после ЧП в Питере, когда он едва не сгорел из-за пиротехники, продолжил концерт. Значит, сейчас ему действительно непросто, раз он не приехал. Нам нужно всем молиться за его здоровье, чтобы Филипп поскорее справился со всеми болячками и продолжил нас радовать", – сказала одна из его поклонниц.

Многие знаменитости в этот вечер тоже желали Киркорову здоровья.

"Я не знаю, как себя чувствует Филипп, потому что давно с ним не разговаривал. Я ему не мешаю. Мы желаем ему только здоровья", – сообщил Иосиф Пригожин.

Между тем певица Любовь Успенская, у которой с поп-королем натянутые отношения, считает, что ожог Киркорова во время концерта – намек свыше.

"Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое", – заявила Успенская.

Не так давно сообщалось, что поп-король попал в больницу из-за того, что ожоги, полученные во время концерта в Санкт-Петербурге, не заживали. Представители певца сообщили, что Киркоров взял отпуск и проходит курс лечения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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